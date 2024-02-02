عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يلتقى ممثلي الشركات الألمانية العاملة بمجالات الابتكار والتنمية الصناعية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في المانيا

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى مدينة نورينبرج الألمانية بعدد من كبار رجال الأعمال العاملين فى مجال الابتكار والتنمية الصناعية ، حيث تطرق اللقاء حول الفرص المتاحة للشركات الألمانية والبافارية فى السوق المصرى والذى يعد سوقاً واعداً يتوسط 3 قارات ويمتلك مقومات ذاتية كبيرة  فى ظل عدد سكان يبلغ حوالى 106 مليون نسمة .

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى النهضة العمرانية الشاملة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة والتى تتيح العديد من آفاق وفرص التعاون مع الشركات الألمانية ، لافتاً إلى أن مصر تعمل جاهدة لاستعادة الأمن  والاستقرار بالمنطقة فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه دول الجوار خلال الفترة الحالية ، مشيراً إلى إمكانية أن يكون هناك شراكة مصرية ألمانية وتعاون بين الشركات بالبلدين فى دعم جهود إعادة الإعمار فى عدد من دول المنطقة .

كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية الابتكار فى مجالات عمل الإدارة المحلية وكذا الدعم المستمرة والمساهمة فى خلق فرص للشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الكثير من المجالات الحيوية التى تهم المواطنين ، معرباً عن أهمية توطين الصناعات الألمانية فى مصر حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصرى والأسواق المحيطة .

ورحب وزير التنمية المحلية بتنظيم أي زيارات لوفود من الشركات الألمانية والمستثمرين بولاية بافاريا لزيارة القاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتوطين بعض الصناعات الألمانية والتكنولوجيا المتطورة وكذا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من السوق المصرى الضخم وموقع مصر الحيوي باعتبارها بوابة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية لنفاذ المنتجات الألمانية لأسواق تلك الدول .

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى .

كما التقى وزير التنمية المحلية مع مدير شركة بايرن إنوفاتيف ( إحدي الشركات الكبرى فى مجال الابتكار ) والذى استعرض ما تقدمه الشركة لقطاع الأعمال فى ولاية بافاريا وتوفير التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات ، معرباً عن تطلعه لتقديم خبرات الشركات فى تنظيم الفعاليات الكبرى والدخول فى عدد من المشروعات الجديدة والمبتكرة فى مصر وبصفة خاصة فى مجالات البيئة والموارد المائية حيث تتميز الشركة ببعض الأفكار الجديدة فى هذه المجالات .

وأشار مدير الشركة إلى وجود بعض الفرص أمام الكوادر المصرية المتميزة فى المجالات العملية والتعليمية للعمل فى السوق البافارية فى المجالات المتطورة والإبتكار .

كما التقى وزير التنمية المحلية مع رئيس شركة سبكتر المحدودة راينهارد برودريشت ( احدي الشركات الرائدة فى مجال تكنولوجيا حماية البيئة ) ، وشهد اللقاء عرضاً من مسئولى الشركة حول مجالات عملها فيما يخص تقييم وإدارة المخاطر ومواجهة الأزمات والتعرف على أنظمة الإنذار المبكر للأمطار الغزيرة غير المتوقعة والتقنيات المبتكرة فى هذا الشأن وكيفية حماية الأشخاص بحلول شاملة وقت الفيضانات واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الأضرار .

وأشاد اللواء هشام آمنة بالتجربة التى تم عرضها من مسؤولي الشركة والتى يمكن الاستفادة من بعض الأفكار المبتكرة بها ، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى جميع المحافظات المصرية للمساهمة فى دعم جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الطوارئ والازمات بآليات واجراءات سريعة لحماية المواطنين .

IMG-20240202-WA0007
IMG-20240202-WA0007
IMG-20240202-WA0008
IMG-20240202-WA0008
IMG-20240202-WA0009
IMG-20240202-WA0009
IMG-20240202-WA0011
IMG-20240202-WA0011
IMG-20240202-WA0006
IMG-20240202-WA0006
IMG-20240202-WA0010
IMG-20240202-WA0010
IMG-20240202-WA0003
IMG-20240202-WA0003
IMG-20240202-WA0002
IMG-20240202-WA0002
IMG-20240202-WA0004
IMG-20240202-WA0004
IMG-20240202-WA0005
IMG-20240202-WA0005
التنمية المحلية الشركات الالمانية حماية البيئة مواجهة الأزمات هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجأة صادمة للجماهير بشأن فتوح

بعد قرار رفع الفائدة.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: نتطلع لزيادة الاستفادة من الخبرات الألمانية في المخلفات الصلبة

ترشيحاتنا

فعاليات اليوم التاسع.. الأزهر يحتفي بذوي الهمم في جناحه بمعرض الكتاب

قبل إعادتهم.. الجيش الأردني يكشف تفاصيل القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

كييف تعترف بنقص خطير في الذخيرة.. وتقدم روسي شرق وجنوب أوكرانيا

وزير النقل: خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع توفر 72 ألف فرصة عمل

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

بسبب بطانة الفستان| نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

ملابس نسائية لإخفاء الوجه والهيئة.. قصة سرقة جواهرجي العياط

الأرض على موعد مع مرور كويكب ضخم بجوارها

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ