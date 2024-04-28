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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في لفتة إنسانية وأبوية.. محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهما المنية

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهم المنية

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواساة أسر الفقيدين ناصر بسطاوى رئيس حى غرب بمدينة إدفو ، وخالد حسن عيسى السائق بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة ، واللذان وافتهما المنية منذ أيام .

ويأتي ذلك استمراراً لرعايته لأسر العاملين بعد تعرضهم لفاجعة وفاة عائلهم ، وفى لفتة إنسانية وأبوية حيث سلم المحافظ أسر الفقيدين شيكات بمبالغ مالية مساهمة ومشاركة من المحافظة فى تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن إهداء درع المحافظة عرفاناً بتفانيهما فى عملهما بجد وإخلاص ، وكونهما نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها .

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تكريم

محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهما المنية 

وخلال لقائه بأسر ناصر بسطاوى وخالد عيسى ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأفراد أسرتيهما، والتواصل معهم للوقوف على أى مطالب أو احتياجات لتوفير حياة كريمة لهم.

فيما قدمت أسرتا الفقيدين شكرهما الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة ، والمشاعر الطيبة تجاههم ، وجبر خاطرهم، وحرصه للوقوف على مطالبهم ، والتواصل معهم .

محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهما المنية 
محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهما المنية 
محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهما المنية 
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