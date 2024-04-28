وزير المالية الإسرائيلي ينتقد صفقة الرهائن الجديدة ويصفها بـ"الاستسلام المهين"

أدان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بشدة صفقة الرهائن الجديدة و المطروحة حاليا، ووصفها بأنها "استسلام مهين". وأثارت الصفقة، التي تقترح إطلاق سراح حوالي 40 رهينة خلال فترة وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، انتقادات حادة من سموتريش، الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية.

ووفقا لبيان مصور عبر موقع أكس، اتهم سموتريتش في تصريحاته اللاذعة الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام لشروط الصفقة الجديدة، واعتبرها تمنح النصر للخصوم وتعرض أمن إسرائيل للخطر. ويقول إن قبول الصفقة يقوض تضحيات جنود الجيش الإسرائيلي ويشكل تهديدًا وجوديًا للدولة.

ووفقاً لسموتريتش، فإن المطلب الأساسي هو التحرك الفوري لرفح، وتفكيك حماس، وضمان أمن المواطنين الإسرائيليين، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، مؤكدا أن عدم تلبية هذه المطالب من شأنه أن ينزع الشرعية عن حق الحكومة في الحكم.