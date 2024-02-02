3992 سيدة تستفيد من قافلة "حقك تنظمي" بإحدى مراكز الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق قافلة خدمية توعوية "حقك تنظمي"بإدارة ميت غمر .مؤكداً أن القافلة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.



واضافت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية ان اجمالي المنتفعات بلغ 3992 منتفعة وفيما وصل عدد الحاصلات على وسيلة 2885 سيدة لافتة إلى أن القافلة الخدمية حيث شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين

و اوضحت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن القافلة استمرت على مدار 3 ايام بحضور الاستاذ محمود نصر من قطاع السكان وتنظيم الاسرة و تم خلالها تغطية كافة الإدارات و تم تغطية جميع وحدات الإدارة



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