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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخلافات بينهم.. مصرع شاب على يد آخرين بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه على يد آخرين اثر وقوع مشاجرة بينهم، لخلافات مالية  بإحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر،  حيث نشبت بين كل من اسلام محمد علي كريم الدين ٢٨ عاما ومحمد عبده إبراهيم ٤٠ عاما و عماد حمدي السعيد عثمان ٤٤ عاما  وجميعهم مقيمون برمبال القديمة وذلك بسبب خلافات ماليه وأدى ذلك لمصرع المجنى عليه بجرح نافذ بالصدر، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة.

وجار عمل المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاستصدار قرار الطبيب الشرعى.

شرطة النجدة شخص مصرعه قرية برمبال القديمة منية النصر مستشفى منيه النصر مركز منية النصر مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن

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