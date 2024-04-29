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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار «خارجية أوكرانيا»: تخوف لدى أصحاب البنوك الأوروبيين بشأن أموالهم في روسيا

روسيا
روسيا

علق يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير خارجية أوكرانيا، على ملف مصادرة أموال روسيا الموجودة في أوروبا، قائلًا إن ذلك يمكن أن يحدث ولكن هناك تخوف من أصحاب البنوك الأوروبيين حول أموالهم الموجودة في روسيا، لافتا إلى أنه منذ عدة أيام، كان الإعلان الأول من قبل الروس، بأنه إذا حدث ذلك؛ ستستولى هي الأخرى على ملايين الأموال التابعة للأمريكان والأوروبيين الموجودة في روسيا.

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وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال، لبرنامج «منتصف النهار» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك مئات المليارات من الأموال الروسية موجودة داخل البنوك الغربية، لذلك لا أحد يمكن أن يتوقع ماذا سيحدث إذا بدأت هذه العملية، فهي مسألة حساسة.

ونوه بأن قرار أوكرانيا برفضها تسجيل أي أوكراني خارج أرضها إلا بعد عودته، اعتقادًا منها أنه هرب من مسؤولياته العسكرية؛ قرار متناقض، مواصلا: «هناك عشرات الآلاف من الأوكران الشباب غادروا البلاد وفقا لقانون، وهناك من يعملون في دول الغرب؛ لمساعدة ذويهم». 

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