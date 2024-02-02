رضا سليم يعود لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

انتظم رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعه علي ملعب مختار التتش بعد تعافيه من الإصابة.





وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "رضا سليم يعود للتدريبات الجماعية للنادي الأهلي بعد تعافيه من الإصابة ".





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافساتالمجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.