عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: العالم كشف وجه إسرائيل العنصري وسعيها للدمار

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر يفرق بين اليهودية والكيان الصهيوني المحتل، مشددا على أن الأزهر لم يخطئ في اليهودية لأنها جزء من إيمان الإنسان المسلم، وهناك الكثير من اليهود حول العالم أدانوا هذه التصرفات الصهيونية وأكدوا أن اليهودية ليست لها علاقة بإجرام الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوم الإعلام العبري الصهيوني على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هي شهادة في حق مؤسسة الأزهر وفضيلة الإمام، لافتا إلى أن مجلس الأمن أكد على ما قاله الأزهر الشريف.

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الكيان الصهيوني تستهدف تحويل الصراع إلى أمر ديني وهو في غاية وشدة الخطورة، مؤكدا على أن الأزهر لم يهاجم اليهودية، ولكن الإمام الأكبر ينتقد التصرفات الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والعالم الحر كشف عن هذا الزيف العنصري الذي يسعى إلى الاقتتال والدمار ومحكمة العدل الدولية أشارت وأكدت على أن خطاب الكيان الصهيوني عنصري.

