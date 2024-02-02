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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور نظير عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية والمشرف على جناح الأزهر بـمعرض الكتاب، إن الأزهر الشريف يشارك هذا العام بمعرض الكتاب بمجموعة من الإصدارات العلمية، صدرت عن قطاعاته المختلفة، كمجمع البحوث الإسلامية والهيئة ومركز تحقيق التراث والرواقي الأزهري وغيرها.

أضاف الدكتور نظير عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية والمشرف على جناح الأزهر بمعرض الكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن أبرو تلك المؤلفات الأعمال الفلسفية الكاملة للدكتور محمد غلاب، موضحا أنه نوع من العمل العلمي المتميز، لأنه أحيا ذكري هذا المسلم المصري العربي الذى كان مؤمنا بقضايا وطنه ومجتمعه، إلا أنه لم يأخذ حقه.

وتابع الدكتور نظير عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية والمشرف على جناح الأزهر بمعرض الكتاب: “كان العمل على إخراج تراث للدكتور غلاب ب22 عنوان في 11 مجلد.. والأمر الأخر هو مجلة الأزهر الشريف والتي تم قطع 75 عام من تاريخها فى 106 مجلد، ثم بعض الإصدارات العلمية المهمة جدا والتي تحكي قضايا واقعية وأراء علمية ناقشها الأزهر مثل: الإنتحار وغيرها”.

الدكتور نظير عياد معرض الكتاب جناح الأزهر الازهر الشريف البحوث الإسلامية

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