السعودية تختتم مشاركتها في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس الخليجي

اختتم وفد المملكة، مشاركته في الاجتماع السادس والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة الأمين العام للمجلس جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة من دول المجلس.



وشهد الاجتماع، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أمس، مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومستجدات معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، والمشاريع المتعلقة بلجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والقوانين التجارية لدول المجلس، كما اطلع أصحاب المعالي والسعادة على تقارير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.



كما شارك وزير التجارة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التقييس المتنوعة، لدعم التجارة البينية وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.



واستعرض الاجتماع تقدم الأعمال في هيئة التقييس الخليجية ومراجعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة، وشهد اعتماد سبعة عشر مشروعًا للوائح فنية جديدة وتحويل تسعة وثلاثين لائحة فنية موجودة إلى مواصفات قياسية خليجية، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتحديث وتطوير الإطار التنظيمي الخليجي.