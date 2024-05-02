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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد ناري من بسام الشماع على تصريحات عالم بريطاني عن لعنة الفراعنة

لعنة الفراعنة
لعنة الفراعنة

رد بسام الشماع المحاضر الدولي في علم المصريات، على تصريحات الباحث البريطاني الذي قال فيها إنه اكتشف لعنة الفراعنة.
وأضاف بسام الشماع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن لا يو جد ما يسمى لعنة الفراعنة، مشيرا الى ان هذه التصريح للباحث البريطاني عار تماما عن الصحة.
وأوضح بسام الشماع المحاضر الدولي في علم المصريات، أن في المقابر الفرعونية يوجد فضلات خفافيش تسبب أنواع من البكترية، بالإضافة إلى وجود الامونية، والتحنيط يستخدم فيه بعض المواد الكيميائية، وكل هذه الأمور تسبب مشاكل صحية لمن لديه اعتلال صحي.
وأشار بسام الشماع المحاضر الدولي في علم المصريات، إلى أن هناك اجانب فتحوا مقابر للفراعنة وعاشوا سنوات دون حدوث اي أزمة تماما.


 

بسام الشماع المواد الكيميائي المقابر الفرعونية برنامج يحدث في مصر علم المصريات عالم بريطاني مصريات

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