بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة أو قوى خارقة تحمي مقابر القدماء

قال الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات أن لايوجد مايسمى بلعنة الفراعنة أو ما يتردد بشأن وجود قوى خارقة تحمي المقابر من أربعة آلاف عام إلى الآن هو كلام غير معقول.

وأوضح الشماع في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن ما يثار حول مقبرة توت عنخ آمون هو مبالغات ودعاية مغرضة وأن ستة من أصل ٢٦ عالم كانوا مدعون للاحتفال بالمقبرة ماتوا خلال ١٠ سنوات من اكتشاف المقبرة منهم واحد انتحار فهي موتات طبيعية.

وأكد أن هذه المقابر بها بقايا من مواد كيميائية وأصباغ بسبب التحنيط وبقايا فضلات خفافيش والتي تسبب فطريات وعفن يسبب التهابات ومشاكل في التنفس.