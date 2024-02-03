بيان عاجل لـ بريطانيا بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

أكدت بريطانيا، اليوم السبت، أنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات التي تشنها الفصائل الموالية لإيران.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان قويتان. لن نعلق على عملياتهما، لكننا ندعم حقهما في الرد على الهجمات".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة أدانت منذ فترة طويلة نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، شن غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وقالت القيادة في بيان، إن الجيش الأميركي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.