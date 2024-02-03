خبير: المدن الذكية صحية وراقية للإنسان

قال سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية قامت الفترة الماضية ببناء كثير من المدن الجديدة، والتي تسمى بـ المدن الذكية.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن العاصمة الإدارية الجديدة تقع على مساحة 700 كيلومتر مربع، وتتصدر مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة.

وأكمل: المدن الذكية تتسم بأنها مدن صحية وراقية، يرتقي فيها الإنسان من خلال تعامله بشكل تكنولوجي في أغلب الخدمات المقدمة والمرافق، وبشكل ذكي، مما يساعد على تحقيق الأمن العام للدولة.

وأضاف أن المدن الذكية تساعد في استغلال الصحراء التي تمثل أكثر من 92% من مسطح الدولة المصرية، هذا بجانب استيعاب الكثافات السكانية، وتقليل الضغط على المدن القديمة.