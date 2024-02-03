وزير الرياضة يهنئ مها خالد ببرونزية بطولة العالم للألعاب المائية بالدوحة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للسباحة، بعد تحقيق مها خالد عامر، الميدالية البرونزية لمنافسات الغطس 1 م سلم متحرك سيدات - بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 بعد تحقيقها مجموع 257.15 نقطة.



وأثني الوزير علي تحقيق هذه الميدالية كونها الميدالية البرونزية الرابعة لجمهورية مصر العربية في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم للألعاب المائية.



وفي سياق متصل، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخب مصر وتتويجه ب (٦) ميداليات فى البطولة العربية للبادمنتون الريشه الطائرة بالسعودية منها ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات.



وجاءت الميداليات، ذهبية نور يسري فردي سيدات، ذهبية محمود محمود فردي الشباب، ذهبية زوجي الشباب محمود وعمرو ، برونزية رحمه العدوي فردي السيدات، برونزية زوجي مختلط أحمد ونور، وبرونزية زوجي مختلط جنا ومحمود.



أكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان.