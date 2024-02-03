يرتدي الرقم 19.. عبد الله السعيد زملكاوي رسمياً .. شاهد

أعلن نادي الزمالك رسمياً ضم اللاعب عبد الله السعيد قادماً من بيراميدز. وشاركت الصفحة الرسمية فيديو الإعلان عن الصفقة وارتداء اللاعب الرقم ١٩.

وانضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك في صفقة تاريخية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لاقت إعجابًا وإشادة واسعة من جانب جماهير القلعة البيضاء.

انتهت القصة رسمياً.. وأصبح عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز لاعباً فى صفوف نادى الزمالك بداية من شهر يناير الحالي، حيث أنهى اللاعب كل شيء مع نادى بيراميدز، ووصل الى مقر الزمالك وقام بالتوقيع على عقود الانضمام الى نادى الزمالك.