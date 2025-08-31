السفير محمد العرابي: إزالة الحواجز عند السفارة البريطانية بعيد عن مستوى العلاقات الدبلوماسية والزيارات

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تطبق أعلى معايير التأمين للسفارات الموجودة على ارضها، مشيرا إلى أن تأمين السفارات تختلف من دولة إلى أخرى.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قرار إزالة الحواجز عند السفارة البريطانية، هو قرار سيادي وإداري يعود للدولة المصرية، مؤكدا أن الوضع الأمني في مصر جيد، وقادرة على حماية السفارات.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن إزالة الحواجز عند السفارة البريطانية بعيد عن مستوى العلاقات الدبلوماسية والزيارات والتجارة بين مصر وبريطانيا.