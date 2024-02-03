مصرع شخص خلال مشاجرة بالشوم في شوارع كفر الزيات

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شخص في نهاية العقد الرابع من عمره نتيجة خلافات على كيس قمامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 متهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات حول نشوب مشاجرة ومصابين بقرية كفر يعقوب وسقوط مصابين .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

وأفادت التحريات نشوب مشادة كلامية بين أسرتي البيباني وأسرة أبو الغيط إثر خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، أقدم أحد الأشخاص من الطرف الثاني بالتعدي بالضرب بإستخدام عصا خشبية "شومة " على الطرف الأول مما أسفر عن مصرع مصطفى أبو الحسن البيباني في العقد الخامس إثر تلقيه ضربة علي الرأس تسببت في نزيف بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله المستشفى.

كما تمكن ضباط مركز شرطة كفر الزيات من القاء القبض على 3 متهمين وتم ضبط بحوزتهم العصا الخشبية المستخدمة في مسرح الحادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.