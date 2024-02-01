حكايات الوافدين للدراسة في جامعة طنطا.. طلبة وأطباء بشري وأسنان للتعلم بمنارة العلم

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، حلقة اليوم تحت عنوان "مصر تستطيع يكتشف طنطا.. جولة في قلب المدينة الجميلة "قلم وجبر خواطر وذكريات في كل شبر".

والتقي الإعلامي أحمد فايق، بعدد من الطلاب الوافدين، في فقرة تحت عنوان "حكايات الوافدين للدراسة في جامعة طنطا، طلبة وأطباء بشري وأسنان للتعلم في منارة العلم".

وتحدث الطلاب الوافدين عن تجربة دراستهم في مصر، حيث قال أنس الطاهري، طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا،: "اختارت جامعة طنطا لأن الوالد درس في طنطا الماجستير والدكتوراه، وأنا أكمل مسيرته، وجامعة طنطا تعتبر من الجامعات العريقة في مصر".

وفي ذات السياق، قال الإعلامي أحمد فايق،: "منارة العلم في أي دولة في العالم هي الجامعة، وجامعة طنطا صرح عظيم من صروح التعليم والعلم في مصر، وهي في يوم من الأيام كانت فرع لجامعة الإسكندرية واستقلت بعد ذلك وأصبحت جامعة طنطا".

وأشار الإعلامي أحمد فايق،: "جامعة طنطا بها 15 كلية، وما يقرب من 668 برنامج تعليمي، وبها 3 آلاف طالب وافد من خارج مصر، ومن دول مختلفة سواء البحرين أو السعودية أو باكستان والصين".