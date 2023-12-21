خليفة زويل.. أحمد فايق يستعرض قصة يوسف السادس عالميا في الروبوت.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، على قناة "dmc"، قصة تحت عنوان "خليفة أحمد زويل.. يوسف السادس عالميا في برمجة الروبوت والبداية من كوريا".

وقال أحمد فايق،: "بطلنا يوم وائل، وهو طفل لديه ١٢ سنة، وكان يشارك في بطولة عالمية في البرمجة في كوريا، وكان يشارك في البطولة ٢٧ دولة على مستوى العالم وحصد يوسف المركز السادس في البطولة".

وحكى الطفل يوسف وائل، كواليس مشاركته في بطولة كوريا العالمية: "كان في مسابقة في مصر أولًا تأهيلا للمسابقة العالمية، ودخلت المسابقة ولم أكن اتوقع حصولي على مركز متقدم وتفاجأت بحصولي على المستوى الأول على الجمهورية".

وأضاف: "سافرنا إلى كوريا والجو كان مختلف عن مصر، واكتشفت أشياء كثيرة، وسجلت في المسابقة، وكان فيه يوم تدريب قبل المسابقة على الروبوت الحقيقي".