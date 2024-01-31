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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توجيهات هامة خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا بشأن نتائج امتحانات الترم الأول

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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خلال كلمته وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وإنهاء أعمال رصد وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 -2024 في أسرع وقت.

وأكد على ضرورة انهاء استعدادات الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني خلال إجازة نصف العام، كما استعرض المجلس آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة. 

وناقش رئيس الجامعة، عددا من إنجازات قطاعات التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا والبحث العلمي، والضوابط التنفيذية المستحدثة التي أوصى بها مجلس الدراسات العليا والبحوث في جلسته الأخيرة.

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الدراسات الدراسات العليا والبحوث الدراسى الثاني الدكتور محمود الدراسات العلي الدكتور محمود ذكي الدراسي الدراسات العليا والبحث العلمي الدراسى الأول الدكتور محمود سليم الضوابط

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