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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق شبين الكوم – طنطا

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال جولته الميدانية اليوم أعمال رصف ووضع طبقة FDR بطريق شبين الكوم – طنطا بطول 18 كم وتنفذهةالهيئة العامة للطرق والكباري، كونه طريق مهم وحيوي يربط بين محافظتي المنوفية والغربية.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية الطرق، ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المستشار الهندسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، رئيس حي غرب.

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وجاري العمل في الطريق بالقطاع من مدخل كفر طنبدي وحتي مدخل قرية البتانون بطول 2,700 كم ، وتم الانتهاء من أعمال القشط وجاري تنفيذ أعمال تمهيد الرصف بإستخدام تقنية FDR لإعادة تدوير الطبقات الإسفلتية المتهالكة تمهيداً لفرد طبقة الرصف النهائية.

 ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم بطول 800 م بدأ من الكوبري العلوي مروراً بكوبري المشاه وحتي كوبري عمر أفندي ، حيث جاري رفع كفاءة الكورنيش وإنشاء استراحات للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد بطول 500 م بداية من معهد الكبد إمتداد طريق جنزور، حيث جاري أعمال التطوير علي قدم وساق وشدد المحافظ علي تسريع وتيرة العمل لانهاء كافة أعمال التطوير وفقاً لتوقيتات زمنية محددة.

 وتفقد المحافظ إنشاء محور مروري جديد موازي لطريق القاصد – جنزور إمتداد كوبري الكلابية بطول 5 كم وذلك لتخفيف الكثافات المرورية وخلق محاور جديدة تخدم المواطنين ، حيث تم الانتهاء من تركيب فتحات الري بالطريق وذلك ضمن أعمال الرصف المتكاملة  وخطة المحافظة .

وأختتم المحافظ جولته بتفقد ممشى مليج الجديد المقام علي مساحة 5000 م2 للإرتقاء بالمظهر الحضاري وخلق متنفس جديد يخدم الأهالي ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ووجه المحافظ بإنشاء 10 أكشاك لتوفير فرص عمل للشباب ضمن أعمال التطوير بالممشي وخدمة الرواد ، حيث تم الإنتهاء من تكسير وإزالة جميع التعديات بالمنطقة وجارى تركيب بلاط الإنترلوك وقواعد البلدورات والأكشاك وتأسيس أعمال الكهرباء، ومن المقرر أن يضم الممشي، برجولات خشبية ، مناطق خضراء ، ممشي إنترلوك ، محلات كلادينج ، مقاعد للمواطنين، أحواض زهور ونباتات.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال رصف إعادة تدوير الهيئة العامة للطرق والكباري فرص عمل للشباب مدير مديرية الطرق

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