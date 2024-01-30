عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: اجتماع لمناقشة آليات تنفيذ إزالة التعديات على أصول وزارة النقل

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، باللجنة التنفيذية المشكلة برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وعضوية العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية ، ومديرية الأمن ، لمتابعة تنفيذ الإزالات على أملاك وزارة النقل بالمحافظة.


وخلال اللقاء ، تم مناقشة آليات تنفيذ وحصر حالات التعدي الواقعة على أملاك وزارة النقل بنطاق المحافظة وبحث سبل إزالة كافة المعوقات التي تعوق التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك في ضوء خطة الدولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها.

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية التعاون المشترك

صحة المنوفية: اجتماع تنسيقي مع «التأمين» لبحث التعاون المشترك

 وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة المشكلة مهمتها تحديد مواعيد تنفيذ الإزالات الواقعة على الأصول المملوكة للهيئات والجهات والشركات التابعة لوزارة النقل ، وآلية تنفيذها وفقاً للمستجدات التي تطرأ على كل حالة ، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآلية تنفيذها، ومتابعة دورية لكافة التعديات على الطبيعة.


وأكد المحافظ على أن الدولة عازمة وبقوة على التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشيراً إلى أهمية تكاتف جميع جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية بالمحافظة والتنسيق الكامل لحصر وإزالة كافة أشكال التعديات مهما كان حجمها حفاظاً على هيبة ومقدرات الدولة المصرية.


وعقب اللقاء وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، عقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام اجتماعا موسعاً بحضور الجهات المعنية ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، والمهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل ، ووكيل مديرية الشباب والرياضة ، وعدد من ممثلي الهيئة العامة للطرق والنقل والسكة الحديد، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، وكلف السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع مختلف الجهات المعنية وجهات الولاية لمتابعة موقف التعديات على أملاك وزارة النقل وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والمتابعة المستمرة والدقيقة لتلك الملف الهام والحيوي.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات املاك الدولة هيئة الرقابة الإدارية محافظ المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

لا وفيات أو تعديلات على البروتوكولات.. رئيس لجنة كورونا يطمئن المواطنين

بريطانيا: غزة أرض محتلة وستظل جزء من دولة فلسطينية مستقبلا

وزير التعليم يكشف عن 3 تحديات خطيرة تواجه نظام STEM

تحذيرات من وضع صحي خطير.. 20 ألف حالة إسهال حاد بين أطفال غزة

الوظائف الحكومية 2024.. انتهاء التقديم خلال ساعات ومفاجأة بشأن السن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ