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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية التعاون المشترك

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام ، المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار،  والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الرؤي والأفكار بشأن تعظيم دور الهيئة فى مجال محو الأمية بالمحافظة.

 جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ والدكتورة سحر سويلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية.

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حيث رحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية ، مؤكداً حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ونشر برامج التوعية بمختلف قري ومراكز المحافظة للارتقاء بحياة الإنسان ، مشيرا إلى أن المنوفية تتمتع بالصدارة بين محافظات الجمهورية في أعلى نسب  التعليم كونها بلد العلم والعلماء فضلا عن طموح أبنائها وإصرارهم على تحدى الصعاب وتحقيق أحلامهم في الحصول على فرصة التعليم كالسيدة " زبيدة " و" عائشة " ، الحاصلات على شهادة محو الأمية رغم تقدم أعمارهم.


كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة في الارتقاء بمستوى العاملين بالمناطق الصناعية من خلال محو أميتهم ضمن مبادرة " مؤسسة بلا أمية " بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق نقلة نوعية بمجالات العمل المختلفة كون الإنسان المصري  أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة ، وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية دور الهيئة بقري حياة كريمة بمركزى أشمون والشهداء والتى  قد ساهمت في تغيير حياة المواطن المصري إلى الأفضل ، وتعد قرية شما إحدى القرى النموذجية التي شهدت تغييرا جوهريا في تحرير أميتها ورفع الوعى والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بها ليكونو عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية التى تنفذها الدولة بشتى القطاعات .


من جانبه أعرب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين مثمنا دور محافظ المنوفية ودعمه الكامل لبرامج الهيئة وفعالياتها من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية الدولة البناءة كون ملف محو الأمية بمثابة محرك أساسي للتنمية المستدامة على كافة المستويات .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الهيئة العامة لتعليم الكبار الجهاز التنفيذي للهيئة العامة الجمهورية الجديدة بحث سبل التعاون برامج محو الأمية حياة كريمة

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