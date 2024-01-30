صحة المنوفية: اجتماع تنسيقي مع «التأمين» لبحث التعاون المشترك

عقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، اجتماع مع الدكتور السيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية ، لبحث سبل التعاون المشترك .

حيث تم الإتفاق على مراجعة الحالات المحولة من التأمين من (عمليات _ أشعة) ودراسه إمكانية زيادة الحالات وفقا للقوى الاستيعابية لكل مستشفى مع العمل على سرعة مراجعتها تيسيرا علي المرضي لإنهاء إجراءات المطالبات المالية ، كما تم مناقشة كيفية الإستفادة من خدمات التأمين الصحي فيما يخص مجال الأسنان وتركيباتها بإستخدام مخدر وخاصة للأعمار الصغيرة .

جدير بالذكر أنه قد تم الإتفاق على التعاون المشترك فيما يخص التدريب وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب والمدارس بالمديرية ومناقشة كيفية الإستفادة من أطباء التأمين فيما يخص الدورات التدريبية والعكس.

وتقرر دعوة مدير فرع التامين الصحى لحضور الاجتماع الشهرى مع مديري المستشفيات ، وذلك لمناقشة كافة النقاط السابقة معهم والإتفاق على خطوات تفعيلها .

تم عقد الإجتماع بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ ، وصبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي ، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتورة سوزان السعدني مدير المكتب الفني ، الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة ، والدكتورة مروة قطب مدير إدارة التخطيط ، وعمر القاضي مدير إدارة الشئون القانونية .