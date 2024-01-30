عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: اجتماع تنسيقي مع «التأمين» لبحث التعاون المشترك

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية

  عقدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، اجتماع مع الدكتور السيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية ، لبحث سبل التعاون المشترك .

حيث تم الإتفاق على مراجعة الحالات المحولة من التأمين من (عمليات _ أشعة) ودراسه إمكانية زيادة الحالات وفقا للقوى الاستيعابية لكل مستشفى مع العمل على سرعة مراجعتها تيسيرا علي المرضي لإنهاء إجراءات المطالبات المالية ، كما تم مناقشة كيفية الإستفادة من خدمات التأمين الصحي فيما يخص مجال الأسنان وتركيباتها بإستخدام مخدر وخاصة للأعمار الصغيرة .

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تمهيدا لإنشاء معهد للأورام

لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة المنوفية تستأنف عملها

جدير بالذكر أنه قد تم الإتفاق على التعاون المشترك فيما يخص التدريب وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب والمدارس بالمديرية ومناقشة كيفية الإستفادة من أطباء التأمين فيما يخص الدورات التدريبية والعكس.

وتقرر دعوة مدير فرع التامين الصحى لحضور الاجتماع الشهرى مع مديري المستشفيات ، وذلك لمناقشة كافة النقاط السابقة معهم والإتفاق على خطوات تفعيلها .

تم عقد الإجتماع بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ ، وصبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي ، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتورة سوزان السعدني مدير المكتب الفني ، الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة ، والدكتورة مروة قطب مدير إدارة التخطيط ، وعمر القاضي مدير إدارة الشئون القانونية .

 

اجتماع تنسيقى التأمين الصحي التعاون المشترك الدورات التدريبية الطب الوقائي الطب العلاجي المجلس الاعلى للجامعات خدمات التأمين الصحى لجنة اختيار الوظائف القيادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

ترشيحاتنا

متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

لن نترك سوريا.. واشنطن توجه رسالة لموسكو بعد تصريحاتها عن القوات الأمريكية

مدبولي يوجه بوضع خطة لتحفيز الاستثمار في توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

جناح فلسطين بمعرض الكتاب: هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر

قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

حملات أمنية مكبرة لمنع محاولات احتكار السلع ورفع أسعارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ