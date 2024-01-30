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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تمهيدا لإنشاء معهد للأورام

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة من المجلس الأعلي للجامعات لتقييم قسم ومستشفي علاج الأورام بكلية الطب والمستشفيات الجامعية  تمهيدا لإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية.

 ضمت اللجنة الدكتور محمد  عبد المعطي عميد معهد الأورام والدكتورة  علا خورشيد رئيس قسم  الأورام بكلية طب جامعة  القاهرة ،والدكتور يسري  رستم رئيس  قسم الأورام بطب الاسكندرية وبحضور الدكتور  محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد  أبو الفتوح رئيس قسم الأورام.

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أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة ستقوم  بكتابة التقرير النهائي لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات للموافقة على إنشاء معهد  الأورام ،مؤكدا  علي أن  إنشاء  المعهد  سيضيف صرحا كبيرا ينضم للمنظومة الطبية للجامعة لخدمة ابناء الإقليم والتخفيف من  العبء النفسي والمادي لأهالي المحافظة والمحافظات و المجاورة ، نظرا لزيادة عدد المترددين  علي مستشفى علاج الأورام  الحالي مضيفا أن مستشفى علاج الأورام يقع علي عاتقة تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لأهالي المحافظة ومحافظات وسط الدلتا

وأوضح رئيس الجامعة أن مجلس الجامعة  قد وافق على إنشاء معهد الأورام بالجامعة ليكون معهد علاجي بحثى متكامل لعلاج مرضى الأورام وخدمة العملية البحثية ، مشيرا إلي أنه  تم  مؤخرا إفتتاح توسعات الجناح الغربي بمستشفي علاج الأورام ليصبح إجمالى عدد الأسرة ٨٠ سرير بالإضافة إلي امتلاك مستشفى علاج الأورام  أحدث الأجهزة لعلاج الأورام الإشعاعي  والكمياوي  

واضاف القاصد أن  المستشفيات الجامعية بدأت  إستعدادها للحصول على الإعتماد من الهيئة القومية للإعتماد والرقابة الصحية وذلك بعد تطبيق المعايير المطلوبة، إستعداداً لدخول المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2026 وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

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