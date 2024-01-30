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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة المنوفية تستأنف عملها

لجنة جامعة المنوفية
لجنة جامعة المنوفية

استانفت الجنة العليا برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عملها   لإختيار  الوظائف  القيادية من  الامناء المساعدين ومديري العموم  بالإدارة العامة للجامعة والكليات عملها  في إجراء مقابلات المتقدمين.

  وضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحی  شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور عاطف الفقی وكيل كلية الحقوق ،والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ،والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارةجامعة كفر الشيخ ،والدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة مدينة السادات .

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وأشار الدكتور أحمد القاصد  إلي أن  اللجنة  اليوم استقبلت  "٢٥ " من المتقدمين  لشغل وظيفة مدير عام  بكلية الآداب ،وكلية الحقوق  وكلية الذكاءالإصطناعي .

وأكد القاصد علي أن اللجنة استمعت  إلى مقترحات  المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات  العامة التي  تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال بها ، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات ، مضيفا أن إختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير  والقوانين المنظمةو تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لإختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة .

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