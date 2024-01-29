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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بحل شكوى توصيل الصرف الصحي لمنطقة أبو داود بأشمون

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية مع الأهالي

 واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية  بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين .

 استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من أهالي منطقة  أبو داود  بمجيريا بمركز أشمون يتضررون من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي على الرغم من الإنتهاء منه بالخط الرئيسي بالقرية .

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وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفحص الشكوى وإجراء معاينة على الطبيعة بالتنسيق مع الجهة المنفذة لحل المشكلة إستجابةً لمطلب الأهالي ، كما وجه المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم بإتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى مواطن بناحية ميت خلف يتضرر من وجود حنفية مياه حريق بالشارع التابع له أمام مستشفى المخ والأعصاب مما يلحق الضرر بالمواطنين والعرض عليه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين .


وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالمعاينة على الطبيعة لشكوى مواطنة بناحية الكوم الأحمر تتضرر من تعنت عدد من موظفي الوحدة المحلية ضدها في إستخراج رخصة التعديل الخاصة بمنزلها ، فيما أحال المحافظ طلب مواطن بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع يتضرر من قيام أحد الجيران بالتعدي على قطعة أرض يمتلكها بالمخالفة للقانون إلى المستشار القانونى  لإبداء الرأي والعرض عليه لإتخاذ اللازم .


وفى لفتة طيبة أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن من ذوي الهمم بناحية قرية الخور بمركز أشمون مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة ، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم .

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