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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممشى جديد بالطريق الدائري بأشمون المنوفية

ماشي جديد بمدينة
ماشي جديد بمدينة اشمون

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية  يرافقه  أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بتفقد أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري ) ، بطول حوالي 1500م وعرض 9م وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوى ، تنفيذ شركة المدار وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه.

أشار النمر أن أعمال إنشاء الممشى يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة ، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور ، موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالطريق .

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من جانبه أكد النمر إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة ، وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

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