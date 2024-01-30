محافظ المنوفية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يبحثان سبل التعاون



استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق لسيادته،وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ١/ ٢٠٢٤ بديوان عام المحافظة؛ لبحث سبل التعاون للقضاء علي الامية بالمحافظة؛ لتصبح المنوفية خالية من الأمية.

أكد معالي الوزير المحافظ تقديم كافة أوجه التعاون والدعم لفرع تعليم الكبار بالمحافظة، واوضح سيادته تبني فكرة العمل لإعلان مركز من مراكز المحافظة خالي من الأمية تمهيدا لتصبح المنوفية خالية من الأمية، وتم خلال اللقاء تبادل الافكار بشأنها تعظيم دور الهيئة فى مجال القضاء علي الأمية بالمحافظة ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على الأمية، ونشر الوعى بين كافة أطياف المجتمع تحقيقا لخطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وأضاف المحافظ أن المنوفية تتمتع بالصدارة بين محافظات الجمهورية في أعلى نسب التعليم كونها بلد العلم والعلماء فضلا عن طموح أبنائها وإصرارهم على تحدى الصعاب، وتحقيق أحلامهم في الحصول على فرصة التعليم مثل الحاجة زبيدة والحاجة عائشة ، الحاصلات على شهادة محو الأمية رغم تقدم أعمارهم فوق ٨٠ عاما .

وأكد هيكل أن هناك تعاون مثمر بين المحافظة وفرع الهيئة بها،مثمنا دور محافظ المنوفية ودعمه الكامل لفرع الهيئة بالمحافظة، وأضاف هيكل بأن نسبة الأمية بالمحافظة ١٢%ونأمل أن نصل بها إلى الصفر الافتراضي بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال تفعيل الشراكات والتشبيك مع الجهات المعنية بقضية الامية بالمحافظة والعمل بمنظور تنموى وتمكين المرأة لزيادة مستواهن الاقتصادى والاجتماعي وفتح مجالات عمل للمتحررين من الامية بالقلاع الصناعية المنتشرة بربوع المحافظة، وأكد هيكل بأنه لابد من الارتقاء بمستوى العمال الاميين بالمناطق الصناعية التابع للمحافظة من خلال محو أميتهم ضمن مبادرة " مؤسسة بلا أمية " بما يعود بالنفع على تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم، وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق نقلة نوعية بمجالات العمل المختلفة؛ للارتقاء بمستوى الإنسان المصري طبقا لرؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لتحسين جودة حياة المواطن ليحى حياة كريمة .

حضر اللقاء:

الأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية.

الأستاذة سحر سويلم مدير عام فرع الهيئة بالمنوفية.

د.رضا داوود مساعد رئيس الجهاز للتخطيط والخدمة التعليمية بالهيئة.

الأستاذة منال عبد الباري مدير عام الخدمة التعليمية بالهيئة.

الأستاذ إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة.

الأستاذ هشام فهيم العلاقات العامة والتوثيق الفوتوغرافي بالهيئة.

الأستاذة نيفين مدير العلاقات العامة بالفرع.