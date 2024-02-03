آداب القاهرة: تقديم طلب التماس نتيجة الفصل الدراسى الأول أونلاين

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت تم فتح باب الالتماسات من يوم الإثنين ٢٩ يناير و حتى الخميس ٨ فبراير .

أوضحت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن خطوات تقديم الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الثانى إلكترونيا.

قالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن خطوات تقديم الالتماس الكترونيا تتمثل فى :

- الدخول على الصفحة الشخصية الخاصة بك من الرابط التالي:

HTTPS://arts.eng.cu.edu.eg

- قم باختيار ايقونة ( تقديم طلب )

- توجه لموظف شئون الطلاب الخاص بقسمة وقم بتسليم تلك الأوراق.

- إذا قمت بتقديم طلب التماس عن طريق صفحتك الشخصية ولم تقم بتسليم الأوراق المذكورة سابقا لموظف شئون الطلاب يعتبر طلبك لاغيا ولا يتم النظر إليه.

- ثم باختيار طلب إعادة جمع درجات مواد نظام الفصلين.

- قم بتحديد المواد التى ترغب فى تقديم التماس بها باختيارها من القائمة.

- يمكنك التقدم بالتماس فى أو عدد من المواد ، وفى حالة عدم رغبتك فى التقدم بالتماس باحدى المواد لابد أن تختار من القائمة اختيار غير مطلوب.

- بعد تحديد المواد التى ترغب بالتقدم بالتماس بها قم بالضغط على حفظ.

- ادخل على الموقع الإلكتروني التالى لدفع الرسوم.

Http:p//cakes.cu.edu.eh/arts.aspx

-بعد دفع الرسوم قم بتصوير الإيصال والكارنيه الجامعى وقم بكتابة البيانات التالية على صورة الإيصال

١- الإسم

٢- القسم

٣- الفرقة

٤- عدد المواد التى قدمت التماس بها

٥- رقم الجلوس

جامعة القاهرة

على جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 الف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

قال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز 499 عالمياً بتصنيف يناير 2024 وذلك بتقدم 225 مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف حيث جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 حيث كان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا وفى يناير 2020 تطور إلى 668 والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

أكد الدكتور الخشت، على أن ترتيب جامعة القاهرة ضمن الجامعات العالمية في تصنيف ويبومتركس الإسباني جاء بعد أن وصلت نسبة استشهادات البحوث العالمية لجامعة القاهرة إلى ستمائة و١٤٤ ألفا و٥٤ استشهادا خلال ٦ شهور فقط، وهذا التطور ساهم في تقدم الجامعة 22 مركزا عن أخر تصنيف منذ ٦ شهور، و٤٣ مركزا عن تصنيف يناير ٢٠٢٣ حيث كانت الجامعة في المركز 542 عالميا وبنسبة نمو قدرها 8%.