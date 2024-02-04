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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصرى يكشف موقفه من رحيل علي ماهر لـ تدريب منتخب مصر

صدى البلد

قال رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن مجلس إدارة النادي أبرم العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية،  أبرزهم صلاح محسن لاعب الأهلي السابق.

وأوضح رجب عبد القادر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مجلس إدارة نادي المصري متمسك بالمدير الفني للفريق على ماهر، مؤكداً أن المجلس رفض رحيل على ماهر إلى نادي  بيراميدز ، لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو بعد رحليه عن الفريق السماوي،قائلاً« وسائل التواصل الاجتماعي ربطت اسم علي ماهر بنادي بيراميدز ولكن هذا غير صحيح».

وتابع رجب عبد القادر، أن المجلس أجري اتصالاً بعلى ماهر الذي نفى وجود أي مفاوضات من جانب نادي بيراميدز وأنه متمسك بالبقاء مع الفريق، مؤكداً أن مجلس المصري وفر جميع الامكانيات من أجل طموحات الجماهير لحصد بطولة.

وعن مفاوضات اتحاد الكرة مع على ماهر لتدريب منتخب مصر، قال رجب عبد القادر: «لا توجد أي مفاوضات رسمية بين اتحاد الكرة وعلي ماهر لتدريب المنتخب الوطني، مؤكداً أن في حالة حدوث مفاوضات سيتم عقد جلسة بين مجلس المصري وعلى ماهر من أجل اتخاذ القرار المناسب، قائلاً «لكل مقام مقال».

وواصل رجب عبد القادر، أن مجلس إدارة النادي المصري، يكثف مفاوضاته في الوقت الجاري من أجل أبرام صفقة جديدة للفريق، رافضاً الإفصاح عن أسم اللاعب قائلاً« نسعى لإبرام صفقة مع لاعب تونسي قبل غلق باب القيد الشتوي»، مضيفاً أن الصفقات الشتوية التي أبرمها المصري ستضيف من قوة الفريق في الفترة المقبلة.

 

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