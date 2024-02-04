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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن عن نتائج الفصل الدراسي الأول

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة  عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقال الدكتور محمد سامح، إنه تم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الفرق لقسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية عبر الموقع الخاص بالكلية، مؤكدا أنه يتم رفع كافة النتائج خلال الأيام المقبلة.

كلية الحقوق جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، كان قد وجهت كلية الحقوق جامعة القاهرة رسالة هامة للطلاب بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، اعزؤونا طلاب القسم العربي الكرام لا داعي للقلق والاستعجال بشأن النتيجة فالنتائج الآن في مرحلة الرصد والمراجعة استعداد للبدء في إعلانها من اليوم بشكل تدريجي .

وأضافت كلية الحقوق، بدأت عملية التصحيح والرصد بشكل مباشرة فور الانتهاء من أداء كل امتحان، وذلك من أجل سرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها على موقع الكلية، وشهدت المؤشرات الأولية لنتائج الامتحانات في المواد التي يجرى تصحيحها نسب نجاح جيدة حيث جاءت العينة العشوائية في مستوى جيد مع مستوى الامتحانات، ونؤكد على أن عملية الرصد والتصحيح تتم بعناية وتركيز شديد من أجل نتائج مرضية للجميع.

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