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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية الأزهرية تواصل التدريبات للمعلمين المستهدفين للترقية

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه إدارة التدريب تستكمل تنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية المستهدفين للترقية ممن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31، وذلك من خلال ١٢ قاعه للتدريب تخفيفًا وتيسيرًا على المعلمين ، حيث تعقد التدريبات بمقر إدارة بلبيس والعاشر من رمضان  في الفتره  من ٣ فبراير وحتي   ٥ فبراير ٢٠٢٤ م وتستهدف معلمي الأزهر بالإدارات (بلبيس ومشتول السوق والعاشر من رمضان).

 

وأضاف رئيس المنطقة، أن تدريبات هذا الأسبوع تعقد في الفترة الصباحية، مشيدا بحسن التنظيم والترتيب، موجهًا الشكر لمدير إدارة التدريب على حسن الإدارة واختيار أفضل المدربين مراعيًا للعدالة في التوزيع واختيار أقرب المقرات لتناسب الجميع دون التأثير على أعمال الامتحانات.

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من جانبه، أوضح الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن تقييم المعلمين يكون بإجمالي (50) نقطة توزع بمعدل (2) نقطة لكل يوم حضور، (4) نقاط للمشاركة اليومية مع المدرب (يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسلمه في نهاية اليوم التدريبي، إضافة إلى (32) نقطة للاختبار البعدي. وعلى المتدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة، من حيث مراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام (مدة البرنامج التدريبي لكل معلم)، واستلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.

 

يُشار إلى أن أعمال التدريب تُعقد تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مظهر حماد، وعادل قطب مدير الإدارة العامة للتدريب.

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