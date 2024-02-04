شهيدة لقمة العيش.. مصرع فتاة أثناء العمل في الشرقية

سيطرت حالة من الحزن الشديد يكسوها السواد على أهالي احد قرى مركز الحسينية بعد معرفة خبر وفاة فتاة فى العقد الثانى مشنوقة بـ "إيشارب".

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفي الحسينية المركزى يفيد وجود جثة فتاة تدعي أبرار. ا. م تبلغ من العمر 18 عاما مخنوقة بـ "ايشارب" أثناء عملها بمقشرة سودانى .

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن الحادث وقع بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية، بمقشرة سودانى ملك والد الفتاة، وأثناء عمل الفتاة مع والدها ووالدتها تشابك إيشاربها داخل ماكينة تقشير، ما أدى الي وفاة الفتاة.



تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، كما تم تحرير محضر بالواقعة.