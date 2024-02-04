إعلام إسرائيلي: حماس تعلن موقفها بشأن صفقة الأسرى في هذا التوقيت

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بأن حركة حماس سوف تقدم ردها على الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى التي تمت مناقشتها في باريس مساء اليوم.

ونهاية الأسبوع الماضي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إلى المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن الوسطاء ما زالوا ينتظرون الرد النهائي من حماس على الاقتراح المقدم لإسرائيل في قمة باريس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الصفقة المطروحة الآن، ستتم على ثلاث مراحل: أولاً النساء والأطفال والمرضى والشيوخ، ثم الجنود وأخيرا جثث القتلى. وفي مقابل ذلك سيتم إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين، ولا يزال عددهم قيد التفاوض، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك الآلاف من الأسرى.

بالإضافة إلى ذلك، تطالب حماس بإطلاق سراح مقاتليها الذين وقعوا في الأسر أثناء المعارك، كما سوف يتضمن الاتفاق أيضا وقف إطلاق نار طويل لمدة ستة أسابيع، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية.