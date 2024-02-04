أستاذ في علاج الأورام: توقعات بزيادة نسبة الإصابة بالسرطان عالمياً خلال 2050|فيديو

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من توقعات زيادة نسبة الإصابة بـ السرطان بنسبة 77% بحلول عام 2050، موضحة أن مراحل اكتشاف المرض تلعب دورًا محوريًا في شفاء الحالات، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والوقاية من السرطان.

هناك أكثر من 3 ملايين مواطن مصري يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية



وأضافت نهال المشد في مداخلة هاتفية علي شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الوكالة الدولية للأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت وجود نحو 20 مليون حالة إصابة بالسرطان و9 ملايين و900 الف حالة وفاة بسبب السرطان في عام 2022.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين مواطن مصري يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، موضحا أن الكشف لكل المواطنين فوق الـ18 سنة.