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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان إلى 35 مليون شخص.. تفاوت كبير في نتائج العلاج

صدى البلد

أثار تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان والتي تعد تابعة لمنظمة الصحة العالمية  الكثير من الجدل . فقد أشار التقرير أنه قد تم القيام بتشخيص حوالي 20 مليون حالة سرطان وبجميع أنحاء العالم وذلك في عام 2022، و بارتفاع  يصل إلى حوالي 18 مليون حالة خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد وذلك بنسبة 77٪   إلى 35حوالي  مليون بحلول عام 2050.

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وبحسب تقرير نشره موقع اكسبريس ستشهد البلدان المتقدمة أكبر زيادة مطلقة  وذلك في حالات السرطان وذلك على مدى السنوات الـ25 القادمة  ومع ذلك، ستشهد البلدان ذات المستويات المنخفضة من التنمية زيادة غير متناسبة وذلك في معدلات الإصابة بالسرطان، مما قد يضع عبئا أكبر على بعض أنظمتها الصحية.

ومن جانبه قالت الدكتور كاري آدامز، رئيس المنظمة لمكافحة السرطان، إنه على الرغم من إحراز تقدم في الكشف المبكر عن السرطان وكيفية علاجه، إلا أنه توجد عدة تفاوتات كبيرة في نتائج علاج السرطان  وذلك ليس فقط بين المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض بالعالم، ولكن داخل البلدان ذاتها أيضا ."

وفي الوقت نفسه تتوقع الوكالة الدولية لبحوث السرطان زيادة قد تصل إلى حوالي 142٪  وذلك في معدلات الإصابة بالسرطان بالبلدان ذات المستوى المنخفض من التنمية، وذلك مقارنة بزيادة قدرها حوالي 99٪ في البلدان ذات المستوى المتوسط من التنمية، وذلك بدءا من الآن وحتى عام 2050.

 

أبحاث السرطان سرطان الثدي بحوث السرطان الصحة العالمية

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