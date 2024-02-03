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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب و تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا وتحديدا عبر تطبيق الانستجرام ليحظى بآلاف المشاهدات.

 

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 فقد وثق المقطع ظهور مجموعة من الأطفال الفلسطنيين وهم  يقومون بإرتداء مجموعة من الأكفان الصغيرة والتي قد وصلت غزة وقد اعتقد هؤلاء الأطفال أنها تعد جاكيتات لتقيهم من البرد.

ولازال الأطفال الفلسطنيين يتحملون أشد وطأة العنف في غزة وذلك منذ بداية الحرب عليها في أكتوبر الماضي فلقد تأذى أطفال غزة كثيراً بسبب التصعيد العنيف الأخير  ففقد أزهقت الأرواح وتمزقت الأسر، وقتل الكثير من الأطفال. في غزة، ولحقت العديد من الأضرار بالمدارس والمرافق الصحية.

الأكفان الأطفال الفلسطنيين

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