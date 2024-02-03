مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

أثار مقطع فيديو تداوله مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الكثير من الجدل، فقد وثق المقطع وجود ملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة وذلك في مركز تحقيق أمني، وقد وثق الفيديو وجود شخصين متورطين بالحادثة، وذلك وسط تساؤلات بين النشطاء عن طبيعة القضية.



وفي المقابل أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عبر السوشيال ميديا أن الفيديو الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر في احدى لقطاته شخصين وحقيبة يوجد بداخلها مبالغ نقدية كبيرة، يعد قديم وقد مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات، ويعد مرتبط بقضية إحباط محاولة الأحتيال على أحد الأشخاص وذلك ببيع كميات من الذهب وذلك مقابل تلك المبالغ المالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في تلك القضية في حينه.

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