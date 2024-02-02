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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لمشهد مرعب لأفعى كوبرا في أحد المنازل ..شاهد

صدى البلد

وثق مقطع فيديو انتشر عبر تطبيق إنستجرام، العديد من المشاهد المرعبة وذلك لأفعى كوبرا الملك وهي ملفوفة وذلك حول مروحة سقف، وذلك وسط حالة من الذعر قد انتابت الجميع.

وقد أظهر الفيديو أن حركة الكوبرا المضطربة قد تسببت في اهتزاز المروحة، مما زاد من الخطر حيث كان من الممكن أن يقوم السقف بالسقوط بسهولة وذلك بسبب وزن الثعبان على الرغم أنه في مرحلة ما، قد بدا الأمر كما لو أن المروحة ستسقط بسبب وزن كوبرا الملك.

وقد حصد الفيديو المرعب والذي حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة على إنستجرام العديد من التعليقات والتي قد سلطت الضوء على الخطر المحتمل والذي يشكله الثعبان على سكان المنزل، كما يسلط الفيديو الضوء أيضًا على العديد من المخاوف الكبيرة وذلك بشأن الضرر المحتمل إذا فشل البعض في الانتباه إلى محتويات غرفهم أو منازلهم ووأعربت غالبية التعليقات عن قلقها إزاء الوضع المقلق.

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تطبيق انستجرام مقطع فيديو أفعي كوبرا

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