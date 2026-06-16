لفتة إنسانية.. رئيس مصر للطيران يصطحب طفلا من ذوي اضطراب التوحد في جولة بالأكاديمية

استقبل رئيس الشركة القابضه لمصر للطيران طفلًا شغوفًا بعالم الطيران، طالما راوده حلم الاقتراب من هذا العالم واكتشاف تفاصيله.

في لفتة إنسانية تعكس اهتمامها بالبعد المجتمعي ودعم أصحاب الأحلام، استقبل الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضه لمصر للطيران أحد الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، والذي يُعرف بشغفه الكبير بعالم الطيران وارتباطه الاستثنائي بكل ما يتعلق بالطائرات والطيران .

وخلال الزيارة، رحب رئيس الشركة بالطفل في مكتبه، وحرص على منحه شهادة تقدير خاصة تحمل صورته ورسالة بسيطة من أسرة مصر للطيران، تعبيرًا عن تقديرها لشغفه وتميزه، في أجواء اتسمت بالود والدفء.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ تم تنظيم زيارة خاصة له إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، حيث أتيحت له فرصة دخول جهاز المحاكاة (Simulator) وخوض تجربة تحاكي قيادة الطائرة، في لحظات امتزج فيها الخيال بالواقع، ورسمت على وجهه سعادة لا توصف.

وتؤمن مصر للطيران بأن لكل طفل حلمًا يستحق أن يجد من يحتضنه، وأن دعم الشغف وإتاحة الفرصة لا يحتاجان إلى مناسبة بقدر ما يحتاجان إلى قلب يدرك قيمة الأثر الذي يمكن أن تصنعه لفتة صادقة في حياة إنسان.