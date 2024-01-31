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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

ارشيفية
ارشيفية

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق إنستجرام الكثير من الجدل، وحصد آلاف المشاهدات حيث وثق المقطع ظهور مجموعة من جنود الاحتلال وذلك بعد ابلاغهم بانتهاء مهامهم العسكرية .

فقد وثق المقطع الجنود وهم يرقصون بشكلٍ هيستيري ويحتفلُون فرحة  بتسريحِهم وخبر مغادرتِهم لمهامهم العســكرية في قطاع غزة. 

فقد ظهر في مقطع الفيديو أحد القادة وهو يبلغ باقي الجنود أنهم سيغادرون  اليوم إلى بيوتهم .

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ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي،  قد أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة عن تهدم أحياء وبعض الأبراج السكنية برمتها، فقد بلغ عدد الضحايا من الفلسطينيين  آلاف  الجرحى والقتــلى  منذ بداية الحرب.

مقطع فيديو تطبيق الإنستجرام جنود الاحتلال آلاف المشاهدات

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