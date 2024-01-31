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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل فقد وثق المقطع ما قام به رهات فاتح علي خان وهو نجم موسيقى عالمي، يعد سفير لجمعية خيرية تعد مناهضة للعنف وقد قام بتأسيسها الملك تشارلز، وهو يقوم بالصفع والتعدي وذلك على أحد أعضاء الفرقة.

وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لسفير جمعية تعد لمكافحة العنف ببريطانيا ، وهو يعنف ويضرب شخصا بأحد فنادق ولاية تكساس الأميركية.


ويظهر في المقطع الصادم،  خان وهو مغن باكستاني يبلغ من العمر (49 عاما)، ويقوم بضرب زميله في الفرقة وذلك بالحذاء على رأسه ويقوم يسحبه من شعره في غرفة الفندق.

وقد شوهد خان، وهو  لديه ثمانية ملايين متابع وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، ، وهو يقوم  بضرب زميله في الفرقة في ثلاثة مقاطع فيديو منفصلة.

وواعترف المغني الشعبي الباكستاني بالاعتداء ويبدو الضحية البالغ من العمر 32 عاما خائفا في مقاطع الفيديو بينما في المقابل يضربه خان بما يبدو أنه حذاء.

 

نجم موسيقي عالمي مكافحة العنف ولاية تكساس وسائل التواصل الإجتماعي

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