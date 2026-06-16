أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية

قتلت امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا، وابنها البالغ من العمر 51 عامًا، وشخص آخر في هجوم بطائرة روسية مسيرة في مدينة نيكوبول جنوب أوكرانيا.

وأفاد بذلك حاكم المنطقة، قائلاً: "استخدم العدو طائرة مسيرة مزودة بكاميرا أمامية لمهاجمة المارة على الطريق".

ودعا وزير الخارجية الألماني يوهانس فاديفول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فتح مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال زيارة رسمية إلى مكسيكو سيتي، أكد الوزير الالماني على ضرورة أن تضطلع أوروبا بدور محوري في أي عملية سلام مستقبلية.

وأعلن فاديفول: "حان وقت الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأضاف أنه لا يمكن اتخاذ قرارات تتعلق بأمن القارة الأوروبية دون مشاركة مباشرة من الدول الأوروبية.

وأوضح الوزير أن قضايا مثل الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي يجب مناقشتها مع الأوروبيين ومن قبلهم".

تأتي تصريحات فاديفول في ظل عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات مباشرة مع بوتين. ففي الرابع من يونيو، نشر زيلينسكي رسالة مفتوحة يدعو فيها الرئيس الروسي إلى لقاء مباشر، بهدف مناقشة سبل إنهاء الحرب.