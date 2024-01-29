مقطع يحبس الأنفاس.. 3 كلاب مسعورة تهاجم شاب وسط الليل| شاهد ماذا فعل

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يهاجمه ثلاث كلاب مسعورة في الليل ويحاول الدفاع عن نفسه بهذه الطريقة.

أوضح مقطع الفيديو الشاب وهو يمسك بعصى خشبية كبيرة ويقف فوق سيارة ويضرب الكلاب بكل قوة محاولًا إبعادهم عنه مما تسبب في إصابته بينما بدا أحدهم وكأنه يلتقط أنفاسه الأخيرة.

فيروس مميت

وتتسبب عضة الكلب للإنسان بإصابته بفيروس مميت وتوصف الحالة بأنها داء الكلب. وينتقل هذا الفيروس من لعاب الكلب المصاب إلى الإنسان من خلال عضه.

ويؤدي داء الكلب إلى الوفاة الحتمية للمصاب لذلك، يتوجب على أي شخص تلقي اللقاحات الفورية لداء الكلب لإنقاذ حياته.

وتشمل أعراض داء الكلب الحمى والصداع والقيء وفرط النشاط والهلاوس والأرق وصعوبة البلع والشلل الجزئي والارتباك والغثيان.

ومن الجدير بالذكر، أن الكلاب ليست الوحيدة التي تحمل مرض داء الكلب بل يمكن أن ينتقل للإنسان أيضًا من القطط أو الأبقار أو الماعز أو الخفافيش أو القرود أو الثعالب أو الراكون أو القندس أو الخيول أو المرموط أو الظربان.