عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع يحبس الأنفاس.. 3 كلاب مسعورة تهاجم شاب وسط الليل| شاهد ماذا فعل

شاب هاجمه 3كلاب مسعورة
شاب هاجمه 3كلاب مسعورة وسط الليل| شاهد ماذا فعل!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يهاجمه ثلاث كلاب مسعورة في الليل ويحاول الدفاع عن نفسه بهذه الطريقة.

أوضح مقطع الفيديو الشاب وهو يمسك بعصى خشبية كبيرة ويقف فوق سيارة ويضرب الكلاب بكل قوة محاولًا إبعادهم عنه مما تسبب في إصابته بينما بدا أحدهم وكأنه يلتقط أنفاسه الأخيرة.

فيروس مميت

 

وتتسبب عضة الكلب للإنسان بإصابته بفيروس مميت وتوصف الحالة بأنها داء الكلب. وينتقل هذا الفيروس من لعاب الكلب المصاب إلى الإنسان من خلال عضه. 

ويؤدي داء الكلب إلى الوفاة الحتمية للمصاب لذلك، يتوجب على أي شخص تلقي اللقاحات الفورية لداء الكلب لإنقاذ حياته.

وتشمل أعراض داء الكلب الحمى والصداع والقيء وفرط النشاط والهلاوس والأرق وصعوبة البلع والشلل الجزئي والارتباك والغثيان.

ومن الجدير بالذكر، أن الكلاب ليست الوحيدة التي تحمل مرض داء الكلب بل يمكن أن ينتقل للإنسان أيضًا من القطط أو الأبقار أو الماعز أو الخفافيش أو القرود أو الثعالب أو الراكون أو القندس أو الخيول أو المرموط أو الظربان.

كلاب مسعورة الليل عصى خشبية ضرب الكلاب عضة الكلب داء الكلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

موضوعات متعلقة

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

رئيس الوزراء البريطاني يتبع هذا النظام الغذائي لإنقاص الوزن| تفاصيل

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

أول تجربة على المشيمة البشرية.. العلماء يكشفون أسباب تسمم الحمل| تفاصيل مثيرة

عمرها 1.6 مليار سنة.. حفريات صينية تكشف «أقدم كائنات حية بالتاريخ»|تعرف عليها

عالمة أمريكية تُغضب البريطانيين بسبب «وصفة شاي».. والسفارة في لندن تتدخل| تفاصيل

سبب صادم.. مسافر برحلة جوية أمريكية يتعرض لموقف محرج للغاية

اكتشاف كنز في بولندا يوضح طقوس الدفن القديمة في المياه| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إيطاليا: خطة تمويل بـ5.5 مليار يورو لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

العمل: حريصون على مواصلة تنفيذ خطط تنمية مهارات الشباب وربطها بإحتياجات السوق

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

تحسبًا لضربات أمريكية انتقامية.. المقاومة الإسلامية بالعراق تخلي مواقعها وتغلق هواتفها

ليس مؤهلا للقيادة.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو

مدير مكتبة الإسكندرية: ندعم جهود الدولة في تطوير نظام التعليم STEM


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن جبنة الكممبير الفرنسية

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

مقطع يحبس الأنفاس.. 3 كلاب مسعورة تهاجم شاب وسط الليل| شاهد ماذا فعل

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ