عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كلاب مسعورة .. سكان رأس البر يشكون انتشار الكلاب الضالة

كلاب ضالة
كلاب ضالة

شكا سكان رأس البر  بمحافظة  دمياط، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة المنطقة.

وقال  أحد الأهالي في الرسالة: "نعاني نحن سكان رأس البر، من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل كما أنها مسعورة تضر الأطفال".

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

كلاب ضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

ارحموني الغضروف قفل على العصب.. فيفي عبده تستغيث بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

ترشيحاتنا

أفضل سورة تقرأ بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والبركة في البيت

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. ننشر شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلبة الثانوية

ضبط المتهم.. نقل كلب لمستشفي بيطري بعد إطلاق شخص الرصاص عليه بالسلام

تنسيق الكليات العسكرية 2023..الحربية 60% والجوية 55 % والدفاع الجوي 70 %

الحكم ظلمنا..تعليق قوي من أحمد موسي بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب

أفريكسم بنك: مصر إحدى كبريات الدول المتطورة صناعيا في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

بفستان ملفت .. ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الوقاية من ضربات الشمس

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ