انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.. تفاصيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إيفيان الفرنسية، إن هذا ربما أهم يوم في قمة السبع، وهي القمة التي أصبحت استثنائية بكل معنى الكلمة، إذ قفز ملف الشرق الأوسط إلى صدارة جدول الأعمال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم شهدت الجلسة الرئيسية الأهم في هذا اليوم، وهي جلسة الشرق الأوسط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب قادة مجموعة السبع، وبقية المشاركين، ومنهم البرازيل والهند وكينيا وعدد من الدول المشاركة رسميًا في القمة.

وأوضح أن هذه الجلسة تُعد مهمة للغاية، لأنها تطرح أمام قادة العالم، أو قادة مجموعة السبع، الرؤية الحقيقية لدول الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر بطبيعة الحال، إلى جانب الدول الخليجية، بشأن سبل التعامل مع التطورات الراهنة في المنطقة.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة ألا يكون الاتفاق الإيراني مجرد تهدئة مؤقتة، بل أن يتم البناء عليه وتطويره ليقود إلى سلام شامل ومستدام، يشمل أيضًا لبنان، ويضع حدًا للممارسات الإسرائيلية المستمرة، سواء في لبنان أو في قطاع غزة.

إيجاد حل للقضية الفلسطينية

وأكد أن الرئيس المصري طالب بضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، كما شدد على أهمية استمرار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، ومنع أي خطوات تهدف إلى ضم أراضٍ من الضفة.