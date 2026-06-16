بالعربية وعلى أنغام "حلوة يا بلدي".. ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بقمة السبع: "نورت يا ريس"

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة تجمع بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية.

حفاوة الاستقبال

وجاءت الصورة مصحوبة بعبارة ترحيبية ودية كتبها الرئيس الفرنسي باللغة العربية، موجهة إلى الحساب الرسمي للرئيس، حيث قال: "نورت يا@AlsisiOfficial".

وتظهر الصورة حفاوة الاستقبال بين الرئيسين على منصة الاستقبال الرسمية لقمة مجموعة السبع، مما يعكس عمق الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وباريس، لا سيما في ظل التنسيق المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما كان الرئيس ماكرون قد دوّن، في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ترحيباً خاصاً باللغة العربية قائلاً: "أهلاً وسهلاً يا ريس سيسي"، وأرفقها بمقطع فيديو يوثق مراسم استقبال الرئيس السيسي على أنغام الأغنية الشهيرة "حلوة يا بلدي" للفنانة داليدا.