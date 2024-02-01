عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

مقطع فيديو يوثق مقتل
مقطع فيديو يوثق مقتل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية ..شاهد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وذلك عبر تطبيق اليويتيوب الكثير من الجدل فقد وثق المقطع الطفلة حديثة الولادة، والتي يُزعم أنها قُتلت على يد والدتها وأبيها الهاربين للمرة الأولى، وذلك في لقطات كاميرات المراقبة والتي عُرضت على المحكمة.

وفقا لصحيفة "ذا صن"، فقد توفيت الطفلة فيكتوريا بعد أن نقلها كونستانس مارتن والبالغ من العمر 36 عامًا، وشريكها مارك جوردون، 49 عامًا، وذلك عبر البلاد .

وأوضحت الصحيفة أن الزوجان قد اخفيا طفلتهما والتي قد وُلدت في عام 2022، ثم ابتعدا عن الشبكة، وقد عاشا في خيمة تعد رفيعة وهشة وذلك  في منتصف الشتاء، حسبما قد سمع المحلفون.

وقد تم اكتشاف فيكتوريا، والتي أمضت "معظم حياتها" في حقيبة Lidl، ميتة وذلك داخل سقيفة مهجورة كما لو كانت "مرفوضة، فيما قد أصدرت الشرطة مؤخرا كاميرا مراقبة تظهر وجه الطفلة فيكتوريا وذلك لأول مرة.

وقد ظهرت لقطات  أخرى لتسليم الطفل إلى مارتن وذلك عندما قد وصل الزوجان إلى لندن وذلك بسيارة أجرة، ويمكن رؤية يدي فيكتوريا الصغيرتين وهي تتلوى وتتحرك بينما يقوم والدها بالخروج من السيارة.

 

 

مقطع فيديو كاميرا مراقبة سيارة اجرة الطفلة فيكتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

صندوق النقد الدولي يقرّب مصر من 3 مليارات دولار

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

موضوعات متعلقة

لسبب ولا أغرب .. وجبة جمبري تتسبب في إفساد عطلة زوجين

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

ولا أغرب.. علماء يكتشفون السبب الحقيقي لانجذاب الحشرات للأضواء الساطعة

واقعة ولا أغرب.. شركة لبيع مستلزمات دفن الموتى تتاجر بالجثث في إسبانيا|تفاصيل

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

ترشيحاتنا

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

نزيف دموي| تفاصيل واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيق زوجها بالمعصرة

سعر تويوتا كامري في السعودية

دعاء المطر .. ماذا كان يقول النبي عند سقوطها

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

بفستان ضيق| درة تثير الجدل في ملتقى التميز والإبداع العربي

السبب صادم.. أب يلقي طفليه من شرفة الطابق الـ15 في الصين.. صور

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ